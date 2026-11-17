Los adultos mayores de Balcarce tuvieron el pasado viernes una jornada especial con motivo del cierre de las actividades anuales que, a lo largo de la temporada, los tuvieron como protagonistas de diferentes programas y propuestas.

La celebración consistió en una cena de camaradería desarrollada en la Sala «Dr. Victorio Tommasi», donde los presentes pudieron compartir un momento de encuentro, diversión y esparcimiento. Como suele suceder en este tipo de reuniones, no faltaron los juegos, la música y los bailes, que le dieron un marco festivo a la velada.

La organización estuvo a cargo de la coordinadora Sonia Del Campo y de los profesores Ana Paz y Sebastián Sierra, quienes acompañaron durante el año el desarrollo de las distintas actividades.

La importante concurrencia permitió celebrar la participación de los adultos mayores en iniciativas como la colonia de verano, los Torneos Bonaerenses, las clases de gimnasia y los diferentes juegos lúdicos, propuestas que promueven la actividad física, la recreación y la integración social.

Además de funcionar como cierre de la temporada de actividades, la reunión sirvió para comenzar a delinear los preparativos de la tradicional despedida de año, que tendrá lugar durante el mes de diciembre.

De esta manera, los adultos mayores compartieron una nueva experiencia de encuentro y camaradería, poniendo en valor los espacios de participación y recreación que se desarrollan a lo largo del año.