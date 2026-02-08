Ciclista resultó herido tras ser embestido por un automóvil

Un hombre que circulaba en bicicleta sufrió diversos golpes luego de ser embestido por un automóvil Ford Ka. El siniestro vial se produjo este domingo, alrededor de las 18 horas, en la intersección de calles 12 y 33.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, la víctima —un hombre mayor de edad— presentó lesiones en manos y piernas, por lo que debió ser asistida en el lugar por una ambulancia del SAME.

En el sitio del hecho trabajó personal de Tránsito junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.