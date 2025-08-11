Ciclistas balcarceños participaron en competencia en Azul

Este domingo 10 de agosto, los ciclistas balcarceños Guadalupe Rodríguez y Álvaro Peralta participaron en una competencia de ciclismo realizada en la ciudad de Azul, organizada por el Club Ciclista Azuleño.

Guadalupe Rodríguez compitió en la categoría damas, en un recorrido de 40 minutos, y obtuvo el tercer lugar. El primer puesto fue compartido por Abril Azimonti, de Azul, y Nancy Torres, de Saladillo, quienes cruzaron la línea de llegada al mismo tiempo.

Por su parte, Álvaro Peralta alcanzó el segundo lugar en la categoría infantil.

Ambos ciclistas expresaron su agradecimiento a sus familias, a su entrenador y a Guillermo Colavita por el mantenimiento de las bicicletas.