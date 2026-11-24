El comportamiento de algunos ciclistas y motociclistas en la vía pública volvió a generar preocupación en Balcarce. Las maniobras peligrosas, la circulación de menores de edad sin las medidas de seguridad correspondientes y la utilización indebida de veredas y espacios peatonales forman parte de una problemática que suma reclamos y plantea interrogantes sobre los controles y las herramientas legales disponibles para intervenir.

En ese contexto, la titular del Juzgado de Faltas municipal, doctora Melina Capozzi, recordó que tanto las bicicletas como las motocicletas están comprendidas dentro de la Ley Nacional de Tránsito y que, por lo tanto, sus conductores deben respetar las normas de circulación y seguridad.

«Claramente tanto las bicicletas como las motos están alcanzadas por la ley de tránsito y les caben también los principios que rigen para la ley de tránsito, que es el respeto, cuando yo entro dentro de una estructura vial», explicó.

La funcionaria hizo hincapié en la necesidad de generar conciencia sobre las obligaciones que implica circular por la vía pública, independientemente del vehículo utilizado. Entre las cuestiones que deben respetarse mencionó el uso del casco, el sentido de circulación, las edades habilitadas y las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes.

Menores y maniobras que ponen en riesgo la integridad física

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera es la participación de menores de edad en maniobras peligrosas, tanto para ellos mismos como para terceros.

Como ejemplo, Capozzi mencionó una imagen que había circulado recientemente en redes sociales, en la que se observaba a varios chicos en bicicleta detrás de un colectivo, realizando movimientos en zigzag.

«Eso pone en peligro su propia vida», advirtió. También cuestionó las maniobras conocidas como willy, en las que los ciclistas circulan sobre una sola rueda, y otras conductas que incluyen colocarse delante de automóviles.

Frente a estas situaciones, sostuvo que la prevención debe involucrar también a las familias y remarcó que los adultos tienen responsabilidades cuando los protagonistas son menores.

«Cuando son menores de edad, la responsabilidad también es de los adultos mayores, de esos papás que tienen esta responsabilidad sobre estos menores», señaló.

Asimismo, reconoció las dificultades que enfrentan los inspectores municipales durante los operativos, quienes en ocasiones reciben cuestionamientos y malos tratos. Sin embargo, consideró que los controles son necesarios para evitar situaciones que puedan terminar en accidentes.

El uso indebido de las veredas y la situación en la parroquia San José

Otro de los temas abordados fue la circulación de motocicletas y bicicletas sobre las veredas, una conducta que representa un riesgo para los peatones.

En particular, se hizo referencia a motociclistas que utilizan las rampas de las esquinas para subir a las aceras y continuar circulando sobre ellas, en lugar de descender del vehículo y trasladarlo a mano hasta un espacio habilitado para estacionar.

Capozzi fue contundente al respecto: «Ya sabemos que ahí nos tenemos que bajar y llevar la moto en la mano para dejarla estacionada en un lugar reservado para motos. No ir arriba de la moto manejando arriba de la vereda, es una locura y está prohibido además».

La problemática también alcanza al atrio de la parroquia San José, donde grupos de menores realizan maniobras con bicicletas y pasan a escasa distancia de las personas que transitan por el lugar. Según se planteó, estos episodios generaron situaciones de temor e incluso lesiones, particularmente entre adultos mayores.

Sobre este punto, la titular del Juzgado de Faltas consideró que los municipios cuentan con facultades para establecer regulaciones específicas y determinar restricciones para la circulación de bicicletas en determinados espacios peatonales.

Como referencia, mencionó las disposiciones existentes en ciudades como Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se establecieron pautas particulares para el uso de bicicletas en las veredas.

Multas desde las 50 unidades fijas

En cuanto al régimen de sanciones, Capozzi explicó que la normativa vigente contempla multas para quienes incumplen las disposiciones de tránsito. Según indicó, el mínimo establecido es de 50 unidades fijas, cuyo valor está vinculado al precio del combustible.

De todas maneras, aclaró que cada infracción debe analizarse de manera particular, considerando las circunstancias en las que ocurrió, la conducta constatada y los eventuales daños o riesgos ocasionados.

También diferenció los procedimientos que involucran a mayores y menores de edad. En este último caso, explicó que los padres o adultos responsables deben presentarse ante el Juzgado de Faltas para responder por el procedimiento contravencional.

No obstante, aclaró que hasta el momento no se habían aplicado sanciones por los episodios puntuales mencionados, debido a que todavía no habían ingresado las actas correspondientes.

«Si a mí de pronto me traen un acta formulada donde me están manifestando todas estas circunstancias, tengo que hacer una evaluación en qué contexto se realizó y cuál es la infracción imputada», explicó.

El pedido para avanzar con una ordenanza municipal

Más allá de las disposiciones nacionales y provinciales, Capozzi consideró importante que Balcarce cuente con una ordenanza específica que permita regular la circulación de bicicletas de acuerdo con las características y necesidades de la ciudad.

En ese sentido, se manifestó a favor de que avance un proyecto de ordenanza que establezca límites y pautas concretas para este tipo de vehículos.

«Sería muy importante que se dé lugar a este proyecto de Ordenanza que establezca estos límites. Me parece que, más allá de una regulación general que tenemos a través de la Ley de Tránsito Nacional y el Código de Tránsito Provincial, los municipios pueden establecer Ordenanzas que regulen dentro del marco de la propia ciudad», sostuvo.

La funcionaria explicó que cada localidad presenta particularidades vinculadas con su estructura vial, la cantidad de habitantes y el parque automotor, por lo que las ordenanzas municipales permiten adaptar las disposiciones generales a esas realidades.

Consultada sobre el estado legislativo de la iniciativa, aclaró que no tenía precisiones sobre cuánto tiempo lleva presentada ni en qué instancia de tratamiento se encuentra actualmente.

Los operativos sobre motocicletas y el trabajo conjunto

Por último, Capozzi se refirió a los controles que se vienen desarrollando sobre motociclistas y destacó la articulación entre las distintas áreas municipales, especialmente con el área de Tránsito.

Como muestra de la actividad que se realiza, indicó que los lunes suele ingresar al Juzgado de Faltas una importante cantidad de actas relacionadas con motocicletas retenidas durante los operativos del fin de semana.

La titular del organismo valoró el trabajo coordinado entre las dependencias municipales y consideró que mantener esa articulación resulta fundamental para abordar una problemática que requiere controles, herramientas normativas y acciones de concientización.

«Me parece que todas las áreas están muy preocupadas por este tema», expresó.

De esta manera, Capozzi puso el foco en la responsabilidad de quienes utilizan la vía pública, el rol de las familias frente a las conductas de los menores y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención. Mientras continúan los controles sobre motocicletas, la posibilidad de avanzar con una ordenanza específica aparece como una de las alternativas para establecer reglas más claras sobre la circulación de bicicletas y mejorar la convivencia entre conductores y peatones en Balcarce.