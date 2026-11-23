El pronóstico del tiempo anticipa una semana con buenas condiciones meteorológicas y un progresivo aumento de las temperaturas en Balcarce, especialmente de cara al próximo fin de semana, cuando los registros máximos podrían alcanzar los 30 grados.

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre martes, miércoles y jueves las temperaturas se mantendrían por encima de los 21 grados. Sin embargo, el viernes se produciría un marcado ascenso térmico, con valores cercanos a los 30 grados.

Las proyecciones indican que el sábado 28 sería la jornada más calurosa, con una máxima estimada de 31 grados, mientras que para el domingo 29 se esperan alrededor de 30 grados.

De esta manera, el último fin de semana de noviembre podría presentar un escenario típicamente veraniego, ideal para las actividades al aire libre y para comenzar a disfrutar de temperaturas más elevadas.

No obstante, las previsiones pueden experimentar modificaciones en los próximos días. La evolución de las condiciones atmosféricas, en un contexto de influencia del fenómeno climático de El Niño, será un factor a seguir de cerca para conocer cómo continuará el tiempo en la región.