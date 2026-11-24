Con el objetivo de facilitar el pago de las facturas y sumar alternativas para los usuarios, OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad incorporará la posibilidad de abonar el servicio mediante código QR.

La nueva modalidad estará disponible a partir del próximo vencimiento y permitirá que los vecinos realicen el pago de manera más sencilla, sin necesidad de recurrir exclusivamente a los medios de pago tradicionales.

Según se informó desde la empresa, el código QR estará incluido en todas las facturas, independientemente del formato en el que sean recibidas. De esta manera, podrán utilizarlo quienes descarguen la boleta desde el sitio web oficial (osebal.com), quienes la reciban por correo electrónico y también aquellos usuarios que continúen recibiendo la factura impresa en sus domicilios.

En todos los casos, el código estará ubicado en la esquina inferior derecha de la boleta.

Por otra parte, desde OSeBal recordaron que el primer vencimiento correspondiente al período de noviembre operará el próximo 2 de diciembre, mientras que el segundo vencimiento será el 9 de diciembre.

Asimismo, aclararon que los usuarios que abonen la factura durante el segundo vencimiento no tendrán que afrontar intereses adicionales.

Con esta incorporación, la empresa busca ampliar las opciones disponibles para los vecinos y agilizar el cumplimiento del pago del servicio de agua.