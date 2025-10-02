Cierra laboratorio que recolectaba orina: afecta a Balcarce y a 12 trabajadores

En Mar del Plata finaliza este mes una actividad que se sostuvo durante más de una década: la recolección de orina con destino a un laboratorio de Buenos Aires que trabaja en tratamientos de infertilidad. El cierre deja sin trabajo a 12 personas que se desempeñaban como choferes y recolectores en distintos puntos de la ciudad y localidades de la región.

La tarea era realizada para el laboratorio Biomas, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un distribuidor local que organizaba a seis corredores y seis choferes. La recolección se realizaba en barrios marplatenses como Regional, Las Américas, 9 de Julio, Malvinas y Puerto, y también en localidades como Batán, Miramar, Balcarce, Necochea y Otamendi.

El procedimiento comenzaba con promotoras de la empresa que visitaban domicilios y ofrecían la posibilidad de donar. En caso de aceptación, los trabajadores entregaban un bidón y una pelela. Las principales donantes eran mujeres menopáusicas y embarazadas, cuyas hormonas presentes en la orina son utilizadas para la elaboración de ingredientes farmacéuticos activos derivados de gonadotrofinas.

Según relataron los empleados, el circuito estaba consolidado y muchas donantes dejaban el bidón en la puerta de sus casas. A cambio, recibían mensualmente objetos como vasos, tuppers o compoteras. El volumen recolectado alcanzaba entre 70 y 80 mil litros de orina por mes, que eran transportados en un camión semirremolque hacia Buenos Aires una vez por semana.

“Entramos a las 8 de la mañana al depósito y trabajamos hasta las 15, de lunes a sábado. Este es nuestro último mes porque al jefe local ya lo echaron y el laboratorio decidió cerrar la distribución en toda la zona”, explicó uno de los trabajadores.

El laboratorio anunció que afrontará las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, los empleados expresaron su preocupación por la pérdida de una fuente de ingresos difícil de reemplazar en el corto plazo.