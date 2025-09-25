Se informa a la comunidad que el martes 30 de septiembre, la atención en cajas se interrumpirá a partir de la hora 10:30, con motivo de la realización del cierre contable correspondiente al trimestre en curso.
Se recomienda a los contribuyentes programar con antelación cualquier trámite relacionado con pagos o gestiones que requieran atención en ese sector.
Se quiere agradecer la comprensión y colaboración de los vecinos ante esta medida administrativa necesaria para el correcto funcionamiento financiero de la institución.
Cierre de cajas por balance trimestral
