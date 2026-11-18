Poco antes de las 12 de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles 16 y 19, donde una mujer que circulaba en motocicleta resultó herida luego de ser embestida por un automóvil.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, el otro vehículo involucrado es un Renault de color verde, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto, sin asistir a la motociclista.

Algunos testigos ocasionales aportaron datos sobre el rodado, información que fue utilizada por personal policial para avanzar en la identificación de su propietario.

Como consecuencia de los golpes recibidos, la mujer fue asistida en el lugar por una ambulancia del SAME y posteriormente trasladada al Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

En tanto, se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de establecer la mecánica del siniestro e identificar a quien conducía el automóvil.