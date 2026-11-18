Este miércoles se realizó la presentación oficial de la Ultra Balcarce 2026, una de las competencias de ultramaratón que tendrá como escenario la pista de atletismo “Serapio Gómez”, ubicada en el cerro El Triunfo. La prueba se desarrollará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, con más de un centenar de corredores inscriptos y una propuesta que tendrá como principal novedad la incorporación de las modalidades de 24 y 48 horas.

El encuentro tuvo lugar en la Sala de los Intendentes del Palacio Municipal y contó con la participación del secretario de Hacienda, Francisco Ridao; la subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio; el organizador del evento, Ariel Leiva, y los reconocidos ultramaratonistas españoles Iván Penalba López y Carmen Pérez.

En primer término, Ridao dio la bienvenida a los deportistas y destacó la importancia de que Balcarce sea sede de una competencia de estas características. También valoró la elección de la ciudad para desarrollar una actividad que despierta interés por el nivel de exigencia y la capacidad de resistencia que demanda.

Asimismo, expresó el acompañamiento del Municipio para que los visitantes puedan disfrutar de su estadía y cumplir con los objetivos deportivos que se han planteado.

Por su parte, Vivio recordó que la organización comenzó a trabajar junto a la Subsecretaría hace aproximadamente un año y remarcó el valor de acompañar iniciativas que enriquecen la agenda deportiva local. En ese sentido, celebró la llegada de atletas con trayectoria internacional y manifestó sus mejores deseos para el desarrollo de la prueba.

Una edición con nuevos desafíos

A continuación, Ariel Leiva brindó detalles de la octava edición de la Ultra Balcarce, que tendrá una característica especial: por primera vez incorporará las modalidades de 24 y 48 horas, que se sumarán a las tradicionales distancias de 6 y 12 horas.

En particular, la prueba de 48 horas representa una propuesta inédita en Sudamérica dentro de los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de esta edición.

El organizador agradeció especialmente el acompañamiento de la Municipalidad para concretar el evento y destacó el regreso de Iván Penalba López, quien ya había participado en Balcarce hace ocho años, además de la presencia de Carmen Pérez, que visitará la ciudad por primera vez.

La convocatoria cuenta con más de 100 corredores inscriptos. Leiva explicó que el número de participantes está relacionado con las características particulares de estas competencias, que se desarrollan íntegramente en una pista y requieren una organización específica para garantizar las condiciones necesarias durante toda la actividad.

El cronograma de competencias

La actividad comenzará el viernes 20 de noviembre a las 9, con la largada de la modalidad de 48 horas. Ese mismo día, a las 21, se pondrá en marcha la prueba de 6 horas.

El sábado 21 habrá dos nuevas largadas: a las 9 será el turno de los participantes de 24 horas, mientras que a las 21 comenzará la competencia de 12 horas.

Las tres modalidades de mayor duración —48, 24 y 12 horas— tendrán su finalización el domingo 22 a las 9.

Todo el desarrollo estará concentrado en la pista “Serapio Gómez”, donde los atletas contarán con los servicios necesarios para alimentarse, descansar y recuperarse durante el tiempo que demande cada desafío.

De esta manera, el público podrá acercarse al cerro El Triunfo en distintos momentos del fin de semana para observar la evolución de los competidores y acompañar una prueba que exige mantener el esfuerzo físico y mental durante períodos prolongados.

Dos referentes internacionales en Balcarce

Uno de los momentos destacados de la presentación fue el diálogo con los ultramaratonistas españoles Iván Penalba López y Carmen Pérez, quienes compartieron sus experiencias, trayectorias y expectativas de cara a la competencia.

Penalba recordó con especial afecto su anterior paso por Balcarce, en 2018, y reconoció que siempre tuvo el deseo de regresar. En aquella oportunidad encontró un lugar y una comunidad que dejaron una huella positiva, motivo por el cual esta vez decidió compartir la experiencia con Carmen.

El atleta lleva 16 años vinculado al atletismo y ha competido en alrededor de 30 países. Durante la presentación explicó que la ultradistancia representa mucho más que una preparación deportiva: es una forma de vida.

Sus entrenamientos diarios, distribuidos en diferentes momentos de la jornada, le permiten desarrollar tanto la resistencia física como la fortaleza mental necesarias para afrontar competencias de larga duración.

Además, adelantó que después de su participación en Balcarce tiene previsto competir en una prueba de 24 horas en Taiwán, donde habitualmente cierra sus temporadas deportivas.

Por su parte, Carmen Pérez manifestó su entusiasmo por conocer la ciudad y participar de una competencia que representa un nuevo desafío en su carrera. Lleva 16 años practicando atletismo, cuatro de ellos dedicados especialmente a la ultradistancia.

Entre sus antecedentes más destacados sobresale su participación en Badwater, California, considerada una de las pruebas más extremas del mundo, donde consiguió la victoria y estableció un nuevo récord de la competencia.

Para su presentación en Balcarce, la deportista tendrá como objetivo completar una destacada actuación en la modalidad de 12 horas.

Además de su actividad competitiva, Pérez trabaja en un gimnasio como instructora de actividades dirigidas y entrenadora personal. Al igual que Penalba, coincidió en que el deporte de resistencia forma parte de su vida cotidiana.

Un circuito con características particulares

Durante la presentación, ambos atletas también se refirieron a las particularidades del escenario donde se desarrollará la competencia. Luego de conocer el circuito local, destacaron especialmente el entorno natural del cerro El Triunfo y las características de la pista de tierra.

Se trata de una superficie diferente a las habituales pistas sintéticas o los circuitos urbanos en los que suelen competir, una particularidad que también formará parte del desafío deportivo.

Finalmente, los dos representantes españoles expresaron sus expectativas de cara al fin de semana y coincidieron en la intención de dar lo mejor de sí, disfrutar de la experiencia y compartir con los participantes y el público una nueva edición de la Ultra Balcarce.

Con más de 100 inscriptos, cuatro modalidades y la presencia de destacados referentes internacionales, Balcarce se prepara para vivir tres jornadas en las que la resistencia, la preparación física y la fortaleza mental serán protagonistas en el cerro El Triunfo.