En la Casa del Bicentenario se llevó a cabo el cierre de las actividades anuales del Taller de Piano, dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación, con un encuentro que reunió a los alumnos que participaron de la propuesta durante el año.

Como parte de la jornada, los asistentes realizaron una interpretación musical y posteriormente recibieron sus respectivos certificados, que fueron entregados por el profesor Leandro Blanco.

Durante el encuentro, el docente agradeció a los alumnos por la predisposición y el compromiso demostrados a lo largo del año. Además, destacó los avances alcanzados por cada uno en el aprendizaje del instrumento.

La actividad contó también con la presencia de familiares de los participantes y del titular de la dependencia anfitriona, César De Gerónimo, quien resaltó la importancia de estos espacios de formación y el significado que tiene la música para las personas.