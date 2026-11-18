La Fundación Fangio inaugurará el próximo domingo 22 de noviembre una exposición permanente de 500 metros cuadrados que recorrerá la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial. Con Juan Manuel Fangio como figura central, el nuevo espacio contará con autos originales, cascos, material audiovisual y sectores temáticos. La propuesta estará incluida en la entrada general del museo.

En el marco de la celebración de sus 40 años, el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio de Balcarce se prepara para inaugurar un nuevo espacio dedicado a la historia de la Fórmula 1. Se trata de una exposición permanente de 500 metros cuadrados que propone un recorrido inmersivo por la máxima categoría del automovilismo mundial, con el legado del quíntuple campeón argentino como eje central.

La apertura al público será el domingo 22 de noviembre, fecha en la que se cumplirá exactamente el 40º aniversario de la inauguración del museo, ocurrida en 1986. La nueva propuesta estará incluida en la entrada general, sin ningún costo adicional para los visitantes.

Desde la Fundación Fangio explicaron que la iniciativa nació como una manera de celebrar las cuatro décadas de la institución dejando una marca para el futuro. El objetivo es poner en valor la historia de la Fórmula 1 desde la mirada argentina y generar un espacio que conecte a distintas generaciones de pilotos y aficionados.

La exposición contará con dos automóviles originales de la máxima categoría: el McLaren MP4/3B y el Renault Turbo RE30C. También se exhibirán cascos, indumentaria antiflama, volantes y diferentes elementos vinculados con la competición, acompañados por pantallas, iluminación y sonido que buscarán recrear la experiencia de estar dentro del mundo de la Fórmula 1.

«Cuando pensamos cómo celebrar los 40 años, la respuesta fue clara: queríamos mostrar al mundo de lo que los argentinos somos capaces», señalaron desde la Fundación. Además, destacaron que el nuevo espacio permitirá poner a Fangio en diálogo con figuras como Ayrton Senna y Franco Colapinto, proyectando su legado hacia las nuevas generaciones.

Un recorrido por la historia de la Fórmula 1

El espacio fue diseñado como una vuelta a un circuito, con diferentes sectores temáticos que acompañarán al visitante a lo largo de la historia de la categoría.

El recorrido comenzará con una rampa dedicada a las grandes leyendas del automovilismo, con imágenes de pilotos que marcaron distintas épocas. Luego, un túnel de iluminación roja dará paso a ocho pantallas que repasarán los principales momentos de la Fórmula 1.

Entre los sectores destacados se encuentra «Argentina en el mundo», dedicado al Automóvil Club Argentino, el Gran Premio de la República Argentina y el aporte de pilotos, ingenieros y mecánicos nacionales, incluyendo la participación del primer equipo argentino en Europa junto a Fangio.

También habrá un espacio dedicado a las grandes rivalidades de la categoría, con especial atención al histórico duelo entre Ayrton Senna y Alain Prost; otro centrado en el diseño y la velocidad, con figuras como el argentino Horacio Pagani; y una recreación de boxes vinculada a Franco Colapinto, con el pitlane, los neumáticos Pirelli y un reloj de carrera en funcionamiento.

La galería de cascos reunirá ocho módulos con elementos pertenecientes a campeones de distintas épocas y los colores de los compuestos de neumáticos Pirelli. A su vez, un sector especial estará dedicado a Senna, en un homenaje que establecerá un vínculo entre el tricampeón brasileño y Fangio.

El cierre estará compuesto por un mosaico del piloto balcarceño y la obra denominada «Frankencar», con una vista hacia el hall principal del museo.

Un espacio pensado para renovarse

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que fue concebida para actualizarse periódicamente. Los contenidos digitales tendrán una renovación semestral y se incorporarán nuevos objetos y automóviles de manera regular, con la intención de que cada visita pueda ofrecer una experiencia diferente.

Desde la Fundación consideran que esta iniciativa representa un nuevo paso en el crecimiento y la proyección internacional de la institución, que en los últimos años fortaleció sus vínculos con importantes organismos y referentes del automovilismo mundial.

Entre los hitos recientes se encuentran el reconocimiento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), a través de la 2025 FMC FIA Heritage Promotion Cup y su inclusión entre los FIA Featured Museums, y el ingreso de Juan Manuel Fangio al Salón de la Fama del Automóvil de Detroit en 2023.

También se destaca la relación con F1 Exhibition, los intercambios de cascos con Fernando Alonso, Emerson Fittipaldi y Franco Colapinto, y la presencia del legado del Chueco en escenarios emblemáticos como Maranello, Mónaco, Monza y México.

En ese marco, la Fundación impulsó además el vínculo entre Balcarce y Maranello, junto al Consulado Argentino en Milán y Marca País, y participó en exhibiciones internacionales en México y Mulhouse, Francia.

Un libro para preservar cuatro décadas de historia

La celebración del 40º aniversario también tendrá otro capítulo especial: la publicación del Libro de los 40 años, una obra conmemorativa que reunirá los principales acontecimientos, protagonistas y logros de la Fundación y el Museo Juan Manuel Fangio entre 1986 y 2026.

El material buscará preservar los recuerdos y momentos más importantes de estas cuatro décadas, poniendo en valor el trabajo realizado y el legado del quíntuple campeón mundial para las futuras generaciones.

Con la inauguración del nuevo espacio, el Museo Fangio reafirma su lugar como una de las principales instituciones dedicadas al automovilismo en América y el mundo. A cuatro décadas de su apertura, Balcarce volverá a ser escenario de una propuesta que une historia, tecnología, patrimonio y pasión por la Fórmula 1, con Juan Manuel Fangio como protagonista central.

Una exposición independiente, no afiliada a la marca Fórmula 1, que abrirá sus puertas el 22 de noviembre como parte de los festejos por los 40 años del Museo Fangio.