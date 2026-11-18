El gimnasio del Club Ferroviarios fue escenario de un encuentro regional de maxi básquet femenino, que convocó a equipos de diferentes localidades y permitió compartir una jornada de deporte y camaradería.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Deporte y contó con el equipo local Las Correcaminos como anfitrión.

Participaron Sporting de Mar del Plata, Geselladys de Villa Gesell, Independiente de Lobería y Sudamérica de Miramar, además del conjunto balcarceño.

Durante la jornada se disputaron distintos partidos, en un espacio que permitió a las jugadoras sumar experiencia y fortalecer los vínculos entre las instituciones participantes.

Los resultados

Independiente 33 – Sporting 20.

Sporting 3 – Sudamérica 29.

Correcaminos 31 – Sudamérica 35.

Independiente 17 – Geselladys 46.

Correcaminos 30 – Geselladys 41.

De esta manera, Balcarce fue sede de una nueva propuesta deportiva que reunió al maxi básquet femenino de la región.