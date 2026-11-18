Se encuentra en marcha el Registro Municipal Único de Acompañantes Terapéuticos, una herramienta impulsada por el Honorable Concejo Deliberante que tiene como finalidad centralizar información sobre los profesionales habilitados que desempeñan esta actividad en el distrito de Balcarce.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a este tipo de servicios, permitiendo que personas, familias e instituciones que requieran acompañamiento terapéutico puedan consultar información y establecer contacto con profesionales registrados.

La convocatoria está destinada a quienes cuenten con título habilitante, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 1221/15, y estén interesados en formar parte de este registro municipal.

Para incorporarse, los profesionales deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial del Municipio, ingresando a la sección de trámites: https://mibalcarce.gob.ar/tramites

Desde el ámbito municipal destacaron la importancia de contar con esta herramienta, que permitirá reunir y organizar la información de los acompañantes terapéuticos que trabajan en el partido, al tiempo que facilitará el acceso de la comunidad a estos servicios.

De esta manera, el registro busca fortalecer la vinculación entre los profesionales y quienes necesitan este tipo de prestaciones, brindando una referencia de consulta para la comunidad.