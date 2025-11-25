Días atrás se llevó a cabo el cierre de la Diplomatura en Cuidados de Personas Mayores, iniciada en mayo. La jornada final tuvo lugar en el CIC 1 y consistió en un coloquio con presentación de casos.

La capacitación depende de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad y cuenta con el aval de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está dirigida por las licenciadas Gabriela Landa y Patricia Torres.

La Diplomatura se desarrolló mediante modalidad sincrónica y encuentros presenciales, y fue completada por un grupo que recibirá su correspondiente certificación.

Esta formación representa una oportunidad de inserción laboral para quienes desean iniciarse en el rol de cuidadores o fortalecer sus conocimientos y habilidades. También resulta significativa para personas involucradas en la dimensión del cuidado, incluyendo equipos de trabajo y familias.

El objetivo central de la propuesta es mejorar la calidad de vida de las personas que requieren asistencia transitoria o permanente, garantizando un acompañamiento que integre la dimensión emocional y afectiva, promueva la autonomía y favorezca la continuidad de su proyecto vital.