Cinco lotes municipales salen a subasta para financiar obras en el Hospital Fossati

La Municipalidad de Balcarce prepara una nueva subasta pública de terrenos municipales cuyos recursos serán destinados, una vez más, a continuar financiando obras en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

En esta oportunidad serán cinco los inmuebles que saldrán a la venta, con una base total de $214.833.841,60.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Regularización Dominial y forma parte de una política del Departamento Ejecutivo orientada a otorgarle un destino productivo a terrenos municipales que actualmente no cuentan con un aprovechamiento concreto.

Los inmuebles incluidos en la nueva subasta son:

Calle 57, entre 14 y 16: base de $36.750.000.

base de $36.750.000. Calle 11, entre 42 y 44: base de $14.000.000.

base de $14.000.000. Calle 34, entre colectora de Ruta 226 y calle 147: base de $112.283.841,60.

base de $112.283.841,60. Calles 41 y 42: base de $28.000.000.

base de $28.000.000. Calles 38 y 7: base de $23.800.000.

El lote ubicado sobre calle 34, entre la colectora de la Ruta 226 y calle 147, representa por sí solo más de la mitad de la base total prevista para la subasta, con una valuación de $112,2 millones.

Recursos para el Hospital

La venta de estos inmuebles se suma a las subastas realizadas anteriormente por la Comuna, que también tuvieron como objetivo generar fondos para obras de infraestructura sanitaria.

En la última operación, el Municipio logró recaudar alrededor de $68 millones, recursos que fueron destinados a continuar con trabajos en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati.

Desde el Ejecutivo sostienen que la utilización de terrenos municipales que permanecen sin uso permite transformar activos improductivos en inversión pública, canalizando los fondos obtenidos hacia necesidades consideradas prioritarias.

La nueva convocatoria se enmarca así en una estrategia que busca, por un lado, generar ingresos extraordinarios para sostener obras y, por otro, avanzar en el ordenamiento y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario municipal.

329 lotes sociales incorporados

En paralelo con las subastas, desde el Gobierno municipal remarcaron el avance de otra línea de trabajo vinculada con la política habitacional y la regularización dominial.

Según señalaron desde el Ejecutivo, durante la actual gestión se incorporaron 329 lotes sociales mediante acuerdos con propietarios privados.

La cifra es presentada por la administración municipal como parte de una política que busca ampliar la disponibilidad de tierra para fines sociales, al tiempo que se regulariza la situación dominial de distintos inmuebles.

De esta manera, la política de tierras del Municipio combina dos objetivos diferentes: la incorporación de lotes destinados a resolver necesidades habitacionales y la disposición, mediante subasta, de terrenos municipales que no tienen actualmente una utilidad concreta, con el propósito de convertirlos en recursos para financiar obras públicas.

En el caso de los cinco inmuebles que serán subastados ahora, la base conjunta supera los $214 millones, aunque el monto final dependerá de las ofertas que se realicen durante la compulsa.