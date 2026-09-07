Una ciclista fue embestida por un automóvil en la intersección de calles 19 y 22

Una ciclista fue embestida por un automóvil durante la mañana de este lunes, en un siniestro vial ocurrido poco antes de las 8:30 en la intersección de calles 19 y 22.

Por motivos que son materia de investigación, un Fiat Palio impactó contra la mujer que circulaba en bicicleta. Como consecuencia del choque, la ciclista debió ser asistida en el lugar por una ambulancia del SAME y posteriormente trasladada al Hospital Municipal Felipe A. Fossati para su atención.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes intervinieron en el operativo y las actuaciones correspondientes.