Círculo Médico: este viernes jornada de protesta y sin atención

El Círculo Médico Balcarce dio a conocer que este viernes no atenderá al público en la sede de calle 16, en adhesión a la jornada de protesta bajo el lema “no atiendo para que nos atiendan”, convocada por las entidades médicas COMPRA, CONFEMECO y el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. En reclamo sobre la pauperización creciente del trabajo médico en el ámbito público y privado, situación que no escapa a la realidad económica y social que atraviesa el país.

Bajo este lema, se convoca a los medios agremiados a nivel nacional y provincial a no atender mediante Obras Sociales y Prepagas como reclamo unificado previo al 3 de diciembre, día en que se celebra en Argentina el Día del Médico.

