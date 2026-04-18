Cobertura de Radio 100.9: Quedó inaugurada oficialmente la Expo Balcarce 2026

Con una destacada presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, este sábado por la tarde se llevó a cabo la inauguración oficial de la Expo Balcarce 2026, uno de los eventos más representativos de la región que celebra la producción agropecuaria, la industria y el comercio.

El acto contó con la participación del secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; la presidenta del Senasa, Pilar Giraudo; el vicepresidente de Federación Agraria Argentina, Claudio Angeleri; el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky; el intendente Esteban Reino; el director del Cerbas, Horacio Berger; el responsable del INTA Balcarce, Facundo Quiroz; y el presidente de la filial local de Federación Agraria, Bernardo Menone, entre otros referentes del sector.

Como es tradición, la ceremonia incluyó la bendición a cargo del párroco de la iglesia San José, Pablo Etchepareborda, quien dedicó unas palabras a los presentes antes del inicio de los discursos.

Luego fue el turno de las alocuciones oficiales. El presidente de la Sociedad Rural de Balcarce, Osvaldo Melucci, abrió la ronda de oradores, seguido por el intendente Reino y el dirigente rural Ignacio Kovarsky. El cierre estuvo a cargo del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, quien destacó la importancia del sector agroindustrial en el desarrollo del país.

El evento se desarrolló en un marco climático favorable, lo que contribuyó a una importante concurrencia de público que comenzó a recorrer los distintos stands y espacios de la muestra, disfrutando de una jornada que combina tradición, innovación y encuentro comunitario.

La Expo Balcarce continuará durante los próximos días con una variada agenda de actividades, exposiciones y propuestas para toda la familia.