Colapinto en Buenos Aires: manejará el Flecha de Plata de Fangio

El Obelisco porteño fue testigo de la presentación del auto de Fórmula 1 que manejará Franco Colapinto en su ‘Road Show’ por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. A horas del evento, se exhibió el Lotus E20 que tendrá al piloto argentino al volante este domingo.

El vehículo de la temporada 2012 de la «Máxima»cuenta con un motor Renault V8, y lleva el diseño de Alpine para la actual temporada. Su presencia en la capital de Argentina marca el regreso de un Fórmula 1 a la Ciudad luego de más de trece años, desde aquella exhibición de Daniel Ricciardo con el RB7 de Red Bull en 2012.

El domingo, el volante pilarense hará cuatro salidas en el circuito callejero. Las mismas están pautadas a las 12.45, a las 14.30, a las 15.15 y el final, a las 15.55 en un bus descapotable. También durante el espectáculo que congregará a más de 500 mil personas, el piloto argentino manejará el Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, donde también estará presente la Fundación Fangio con cinco autos.

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, señaló el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.