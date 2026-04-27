Colapinto homenajeó a Fangio con la histórica “Flecha de Plata” en Buenos Aires

En el marco de una exhibición realizada en Buenos Aires, el piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un momento cargado de emoción al conducir la mítica “Flecha de Plata”, el modelo que llevó a Juan Manuel Fangio a consagrarse campeón del mundo de Fórmula 1 en 1954 y 1955.

Durante su segunda salida en pista, el actual corredor del equipo Alpine utilizó además un casco inspirado en el que empleaba el quíntuple campeón mundial en sus años dorados, en un claro gesto de reconocimiento al máximo ídolo del automovilismo argentino. Al finalizar el recorrido, Colapinto firmó el vehículo, cerrando así un tributo que no pasó desapercibido.

El auto que recorrió las calles porteñas es una réplica artesanal de una de las unidades originales de Fangio, cuyo modelo auténtico llegó a ser subastado por más de 51 millones de euros. La pieza fue desarrollada por Carlos Di Forti, quien dedicó entre cuatro y cinco años a su construcción, respetando al máximo las características del vehículo original.

Actualmente, esta réplica forma parte de una colección privada y se encuentra en exhibición en el Museo Juan Manuel Fangio. Según explicó su creador, si bien el diseño es prácticamente idéntico, una de las principales diferencias radica en el motor: el original utilizaba materiales como titanio y magnesio, hoy difíciles de conseguir, por lo que fue reemplazado por una versión más moderna de Mercedes-Benz.

Más allá de su valor histórico, el vehículo conserva su esencia competitiva y puede alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h, aunque durante la exhibición fue conducido a baja velocidad debido a la ausencia de sistemas de seguridad actuales.

De esta manera, la figura emergente del automovilismo argentino volvió a poner en valor el legado de Fangio, conectando dos generaciones a través de uno de los símbolos más emblemáticos de la historia del deporte motor.