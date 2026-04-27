El temporal de viento y lluvia provocó inconvenientes en La Brava

La Cooperativa de Electricidad informó que el temporal de viento y lluvia que afectó al Partido de Balcarce durante la mañana y tarde de este domingo, provocó severos daños sobre un cable de 33 Kv a la altura de “La Marta”, generando inconvenientes en el servicio en Villa Laguna La Brava.

Mientras personal de la Cooperativa trabajó en horas de la noche sobre el desperfecto, se detalla que la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), no puede alimentar de forma alternativa al sector, debido a que se ve afectada por un corte del suministro eléctrico.