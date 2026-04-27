Podio para los hermanos Lescano en el inicio del Regional de Duatlón

Este domingo, la ciudad de Azul fue escenario de la primera fecha del Campeonato Regional de Duatlón 2026 “Cuatro ciudades y Un Paraíso”, un certamen que constará de cinco jornadas y recorrerá también Benito Juárez, Rauch, La Pastora y Villa Cacique Barker.

La competencia se desarrolló en condiciones climáticas adversas que pusieron a prueba a los atletas desde el inicio. La lluvia apareció apenas comenzada la prueba y, con el correr de los minutos, se intensificó junto al viento. En el segmento de ciclismo, el panorama se volvió aún más complejo con la presencia de granizo, generando barro en el circuito y provocando varias caídas.

Debido a estas dificultades, la organización debió recortar el recorrido de mountain bike: de las cinco vueltas previstas (30 kilómetros), los competidores completaron finalmente tres giros, totalizando 18 kilómetros. En tanto, los corredores cumplieron con los tramos estipulados de 4 kilómetros iniciales y 4 finales, sobre un circuito de 2 kilómetros.

En este exigente contexto, la dupla mixta de Balcarce integrada por los hermanos Shalom (running) y Abdías Lescano (MTB) tuvo una destacada actuación. Con un tiempo de 1h08m56s, se quedaron con la victoria en la categoría mixta y alcanzaron el tercer puesto en la clasificación general absoluta.

La general fue dominada por Marcos Catalini y Pablo Damiano (Olavarría) con 1h06m44s, seguidos por Enzo Guazura y Guillermo Fernández (Hinojo) con 1h07m24s.

Resultados destacados

General

1° Marcos Catalini – Pablo Damiano (Olavarría) – 1h06m44s

2° Enzo Guazura – Guillermo Fernández (Hinojo) – 1h07m24s

3° Shalom Lescano – Abdías Lescano (Balcarce) – 1h08m56s

Categoría mixta

1° Shalom Lescano – Abdías Lescano (Balcarce) – 1h08m56s

2° Sebastián Safraider – Luz Kessler (Laprida) – 1h25m56s

3° Brisa Rodríguez – Gonzalo Ruiz (Tres Arroyos) – 1h34m15s



Buen desempeño local en el cross balcarceño

Por otra parte, el sábado los atletas del CACCE “Las Águilas” participaron de la segunda fecha del cross balcarceño, con muy buenos resultados.

Shalom Lescano se impuso en la prueba principal de 10 kilómetros con un tiempo de 40’01”, logrando además el primer lugar en la categoría U23. En tanto, Jeremías Jove (U13) ganó en los 3 kilómetros con un registro de 12’16”.

Además, Betsabé Lescano —quien compite federativamente para Tucumán— fue segunda en la categoría 35-39 años en los 10 kilómetros con un tiempo de 49’20”, ubicándose cuarta en la clasificación general femenina.

De esta manera, los atletas balcarceños continúan sumando protagonismo tanto a nivel regional como en competencias locales.