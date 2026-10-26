Virginia Aparicio fue sancionada con la exoneración

Virginia Carolina Aparicio, identificada con el legajo N.º 17.205, recibió la sanción de exoneración tras comprobarse la violación de prohibiciones establecidas en la Ley N.º 25.164, que regula el empleo público nacional.

Según la disposición judicial, la medida se fundamenta en la violación de las prohibiciones contempladas en el artículo 24, incisos e) e i), en concurrencia con el incumplimiento de las normas éticas y de los deberes establecidos en el artículo anterior.

La sanción fue aplicada en virtud de los artículos 28, 30, inciso d), y 33, inciso d), del anexo a la Ley N.º 25.164.

Aparicio, Ingeniera Agrónoma e investigadora del CONICET, fue parte del Proyecto Sprint (Sustainable Plant Protection) una iniciativa científica internacional financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020 para evaluar el impacto de los plaguicidas y productos fitosanitarios en la salud humana, animal y el ambiente. Fue designada desde el INTA para llevar adelante la investigación que quedó trunca en 2023.