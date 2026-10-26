Confirman la responsabilidad penal de Ángel Oviedo por la muerte de Ariel «Lucho» Ziella

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la declaración de responsabilidad penal de Ángel Félix Oviedo por la muerte de Ariel Fernando Ziella, ocurrida en septiembre de 2020 en un siniestro vial sobre la ruta provincial 55. La defensa había impugnado la decisión, pero el planteo fue rechazado. Ahora resta determinar la pena.

El pronunciamiento de la Sala I fue notificado el 26 de octubre de 2026 y ratificó la responsabilidad penal por el delito de homicidio culposo agravado, previsto en el artículo 84 bis, primer párrafo, del Código Penal.

La resolución ordenó comunicar lo decidido al juzgado de origen para continuar con el trámite de determinación de la pena. Además, tuvo presente la reserva del caso federal. El fallo no declara que la condena se encuentre firme.

El siniestro vial

Ariel Fernando Ziella, conocido como «Lucho», perdió la vida el 22 de septiembre de 2020, luego de protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 78 de la ruta provincial 55, en dirección a Coronel Vidal.

Ziella conducía una camioneta Ford F-100 cuando, por motivos que fueron materia de investigación, salió bruscamente de la cinta asfáltica, cruzó al carril contrario y, al tomar la banquina, impactó contra una alcantarilla.

Tras el accidente, fue trasladado al Hospital Municipal Felipe A. Fossati de Balcarce, donde permaneció internado en estado crítico. El aplastamiento torácico que sufrió le provocó complicaciones respiratorias y un paro cardiopulmonar. Finalmente, falleció como consecuencia de las lesiones.

Una causa con distintas instancias judiciales

Tras varios planteos judiciales, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata revisó la impugnación presentada por la defensa de Oviedo y confirmó la declaración de responsabilidad penal.

Con esta decisión, el expediente deberá continuar en el juzgado de origen para establecer la pena correspondiente. La determinación de la sanción es el próximo paso del proceso judicial, mientras que la resolución conocida no establece que la condena haya adquirido firmeza.

La familia de Ziella fue representada por el abogado Maximiliano Orsini.