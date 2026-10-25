Fútbol: se disputó parcialmente la segunda fecha del Clausura

Este domingo se disputó parcialmente la segunda fecha de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026 “75º Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.
La programación prevista para el sábado había sido suspendida debido al mal estado de los campos de juego, como consecuencia de las lluvias registradas durante los últimos días. Finalmente, este domingo se pudieron desarrollar cuatro encuentros correspondientes a la Primera División.
En la cancha de Los Patos FC, Atlético San Agustín consiguió una victoria por 3 a 1 frente a San Lorenzo. Por su parte, en el estadio “Juan Carlos Gentile”, Racing FC cayó por 2 a 1 ante FC Agrarias.
En el Estadio Municipal “General Balcarce”, Deportivo Los Pinos se impuso por 1 a 0 frente a Sportivo Trabajo Mitre, mientras que en la cancha “Néstor Fabrizzi”, Boca Juniors perdió por 3 a 1 ante Atlético San Manuel.
Dos partidos pendientes
La segunda fecha todavía debe completarse con dos encuentros: Amigos Unidos frente a River Balcarce y Ferroviarios ante Los Patos FC.
LUNES 26/10/2026
Cancha Boca Juniors
*19,00 hs 8° Atl San Agustín – Ferroviarios
*20.30 hs Fem 15 Atl San Agustín – Ferroviarios
Cancha Racing FC
*19.30 hs Fem 15 Racing FC – Los Patos FC
*21.00 hs 8° Sp Trabajo Mitre – Los Patos FC
MIÉRCOLES 27/10/2026
Cancha Amigos Unidos
Amigos Unidos- River
*18.00 hs 8° Div
*19.30 hs 4° Div
*21.30 hs 1° Div
Cancha Los Patos
*18.00 hs 7° San Agustín – San Lorenzo
*19.30 hs 5° San Agustín – San Lorenzo
*21.30 hs Fem San Agustín – San Lorenzo
Cancha Ferroviarios
Ferroviarios – Los Patos
*18.00 hs 6° Div
*19.30Hs 4° Div
*21.30 hs 1° Div
JUEVES 28/10/2026
Cancha Boca
18.30 hs 11° Atl San Agustín – Ferroviarios
19.45 hs 9° Atl San Agustín – Ferroviarios
21 hs Fem Boca – San Manuel
Cancha Racing
*18.00 hs 10° Racing FC – FC Agrarias
*19.15 hs 5° Racing FC – FC Agrarias
*21.00 hs Fem Racing – FC Agrarias
Cancha Los Patos
18.00 9° Sp Trabajo Mitre – Los Patos FC
19.15 hs 5° Sp Trabajo – Dep Los Pinos
21,00 hs Fem Sp Trabajo Mitre – Dep Los Pinos