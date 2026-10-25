Fútbol: se disputó parcialmente la segunda fecha del Clausura

Este domingo se disputó parcialmente la segunda fecha de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026 “75º Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

La programación prevista para el sábado había sido suspendida debido al mal estado de los campos de juego, como consecuencia de las lluvias registradas durante los últimos días. Finalmente, este domingo se pudieron desarrollar cuatro encuentros correspondientes a la Primera División.

En la cancha de Los Patos FC, Atlético San Agustín consiguió una victoria por 3 a 1 frente a San Lorenzo. Por su parte, en el estadio “Juan Carlos Gentile”, Racing FC cayó por 2 a 1 ante FC Agrarias.

En el Estadio Municipal “General Balcarce”, Deportivo Los Pinos se impuso por 1 a 0 frente a Sportivo Trabajo Mitre, mientras que en la cancha “Néstor Fabrizzi”, Boca Juniors perdió por 3 a 1 ante Atlético San Manuel.

Dos partidos pendientes

La segunda fecha todavía debe completarse con dos encuentros: Amigos Unidos frente a River Balcarce y Ferroviarios ante Los Patos FC.

LUNES 26/10/2026

Cancha Boca Juniors

*19,00 hs 8° Atl San Agustín – Ferroviarios

*20.30 hs Fem 15 Atl San Agustín – Ferroviarios

Cancha Racing FC

*19.30 hs Fem 15 Racing FC – Los Patos FC

*21.00 hs 8° Sp Trabajo Mitre – Los Patos FC

MIÉRCOLES 27/10/2026

Cancha Amigos Unidos

Amigos Unidos- River

*18.00 hs 8° Div

*19.30 hs 4° Div

*21.30 hs 1° Div

Cancha Los Patos

*18.00 hs 7° San Agustín – San Lorenzo

*19.30 hs 5° San Agustín – San Lorenzo

*21.30 hs Fem San Agustín – San Lorenzo

Cancha Ferroviarios

Ferroviarios – Los Patos

*18.00 hs 6° Div

*19.30Hs 4° Div

*21.30 hs 1° Div

JUEVES 28/10/2026

Cancha Boca

18.30 hs 11° Atl San Agustín – Ferroviarios

19.45 hs 9° Atl San Agustín – Ferroviarios

21 hs Fem Boca – San Manuel

Cancha Racing

*18.00 hs 10° Racing FC – FC Agrarias

*19.15 hs 5° Racing FC – FC Agrarias

*21.00 hs Fem Racing – FC Agrarias

Cancha Los Patos

18.00 9° Sp Trabajo Mitre – Los Patos FC

19.15 hs 5° Sp Trabajo – Dep Los Pinos

21,00 hs Fem Sp Trabajo Mitre – Dep Los Pinos