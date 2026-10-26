Estudiantina 2027: convocan a una reunión para planificar propuestas y medidas de prevención

Jefatura Distrital, a través de su referente, la Inspectora Juana Benítez, convocó a una reunión de la Comisión Organizadora del Proyecto Distrital Estudiantina, con el objetivo de comenzar a delinear propuestas superadoras para la edición 2027 y avanzar en la planificación de medidas de prevención y cuidado de los participantes.

El encuentro se realizará este martes 27 de octubre, a las 13, en el salón de actos de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 (EES N° 1), ubicada en calle 18 y avenida Favaloro.

Según se informó, la convocatoria apunta a generar un espacio de trabajo conjunto para evaluar iniciativas que permitan mejorar la propuesta de la Estudiantina 2027. Asimismo, se buscará contemplar los aspectos vinculados con un Plan de Prevención de Riesgos, con el propósito de garantizar el cuidado y la seguridad de todos los actores institucionales que participen de las actividades.

Fueron convocados los directores de las escuelas secundarias, la directora de la Escuela Secundaria Técnica y los profesores referentes de cada disciplina deportiva, del área cultural y del área artística de la Estudiantina.

Además, fueron invitados los directores de establecimientos educativos de gestión privada (DIEGEP), con la intención de ampliar la participación institucional en la organización del proyecto.

La reunión será una instancia de intercambio y planificación para comenzar a definir propuestas y fortalecer las condiciones de organización y prevención de cara a la Estudiantina 2027.