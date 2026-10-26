El Concejo Deliberante rechazó un proyecto del Ejecutivo y abrió un nuevo escenario político

La decimosexta sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Balcarce, desarrollada este jueves, dejó una señal política de relevancia para el escenario local. Por primera vez en muchos años, el oficialismo radical no logró reunir los votos necesarios para aprobar un convenio impulsado por el Departamento Ejecutivo, en un contexto marcado por la pérdida de la mayoría absoluta en el recinto y la coincidencia de los bloques opositores.

El expediente en cuestión proponía aprobar un convenio de reconocimiento y compensación de obligaciones con la Liga Balcarceña de Fútbol, destinado a financiar la reconstrucción del paredón perimetral del Estadio Municipal. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la mayoría de los concejales y deberá regresar a la Comisión de Legislación para un análisis más detallado.

Durante el tratamiento, los bloques opositores plantearon distintas objeciones al proyecto. Entre los principales cuestionamientos figuró la presentación de un único presupuesto para llevar adelante los trabajos, una situación que generó dudas entre los ediles y abrió el debate sobre las condiciones en las que se ejecutaría la obra.

Además, desde la oposición se puso sobre la mesa una alternativa: que sea el propio Municipio el que se haga cargo de la mano de obra necesaria para reconstruir el paredón. La propuesta formó parte de las diferencias que impidieron avanzar con la aprobación del convenio en los términos presentados por el Ejecutivo.

Pese a la insistencia del oficialismo, que sostuvo que no existían irregularidades y manifestó la necesidad de avanzar con celeridad, los concejales opositores mantuvieron su postura. Al no obtener respuestas que despejaran todas las dudas planteadas, la mayoría del cuerpo resolvió rechazar la iniciativa y devolver el expediente a comisión.

Un escenario político diferente

Más allá de la discusión puntual sobre la obra, el resultado de la votación dejó al descubierto un cambio en la dinámica política del Concejo Deliberante. La negativa representa un hecho significativo para el radicalismo, que gobierna el distrito desde fines de 2015 y que, hasta ahora, no había enfrentado obstáculos legislativos de esta magnitud para aprobar iniciativas de características similares.

La pérdida de la mayoría absoluta, luego de los resultados de las elecciones del año pasado, modificó el equilibrio de fuerzas dentro del recinto. En ese nuevo escenario, la oposición logró actuar de manera unificada y reunir los votos necesarios para frenar el proyecto.

A diferencia de otras oportunidades, en las que las posiciones de los distintos bloques se mostraban más dispersas, esta vez los sectores opositores coincidieron en rechazar la propuesta del Departamento Ejecutivo. Esa unidad resultó determinante para el desenlace de la sesión.

Un antecedente que puede marcar el rumbo

La votación dejó una señal de alerta para el oficialismo y anticipa un escenario legislativo en el que los acuerdos deberán construirse con mayor amplitud. La aprobación de proyectos impulsados por el Ejecutivo ya no parece garantizada y cada expediente podría quedar sujeto a negociaciones más exigentes con los bloques opositores.

En reserva, integrantes del oficialismo reconocieron que lo ocurrido durante la sesión del jueves constituyó un “antes y un después” en la relación de fuerzas dentro del HCD. La definición expuso los límites de la actual composición legislativa y abrió interrogantes sobre cómo se desarrollarán los próximos debates.

Por lo pronto, el convenio con la Liga Balcarceña de Fútbol seguirá bajo análisis en la Comisión de Legislación. Pero el resultado político de la sesión ya quedó instalado: la oposición mostró capacidad de coordinación y el radicalismo debió afrontar una derrota legislativa que podría convertirse en un antecedente clave para el resto del mandato.