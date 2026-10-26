La Escuela Municipal de Deporte Adaptado celebró el Día de la Familia

La actividad se llevó a cabo en la sala “Dr. Victorio Tommasi” y reunió a integrantes de la institución, dependiente de la Dirección de Políticas de Inclusión, quienes disfrutaron de una hamburgueseada en un ambiente de compañerismo y celebración.

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro y disfrute compartido, promoviendo el fortalecimiento de los vínculos entre las familias y quienes forman parte de la EMDAB.

De esta manera, la jornada permitió poner en valor la importancia de compartir experiencias, afianzar lazos y continuar construyendo espacios de inclusión y participación para toda la comunidad.