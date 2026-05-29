Comenzaron a llegar a Balcarce los nuevos DNI electrónicos

El Registro Provincial de las Personas comenzó a recibir en Balcarce los nuevos Documentos Nacionales de Identidad electrónicos, una modalidad impulsada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que incorpora tecnología de última generación y nuevas medidas de seguridad acordes a estándares internacionales.

El delegado local, Pablo Galella, confirmó que los nuevos ejemplares ya comenzaron a entregarse en la ciudad, aunque aclaró que no existe obligación de renovar de manera inmediata los documentos actuales.

“Estamos recibiendo pasaportes y DNI con el formato nuevo, acorde a las medidas internacionales”, señaló Galella.

Según informó el RENAPER, el nuevo DNI electrónico está confeccionado en policarbonato e incorpora un chip sin contacto y un código QR que permiten validar la identidad de forma más segura y agilizar distintos controles.

Además, el nuevo formato suma mayores niveles de protección contra falsificaciones y mecanismos de autenticación utilizados en distintos países del mundo, lo que busca fortalecer la seguridad documental y facilitar futuras funciones digitales vinculadas a la identificación ciudadana.

Desde el organismo remarcaron que los DNI vigentes continúan siendo válidos y que el recambio se realizará de manera progresiva a medida que los ciudadanos tramiten renovaciones o nuevos ejemplares.