Horóscopo jueves 28 de mayo

♈ ARIES — Hoy sentís que podés con todo. Spoiler: no podés, pero el optimismo igual suma puntos. Evitá discutir con el microondas.
♉ TAURO — El universo te pide que te muevas un poco. Vos le pedís cinco minutos más en el sillón. Empate técnico.
♊ GÉMINIS — Hoy es tu cumpleaños cósmico (casi). Estás con mucha energía para hablar… menos para escuchar. Sorpresa de nadie.
♋ CÁNCER — Te levantaste con ganas de cocinar algo rico o de llorar viendo una peli. Probablemente las dos cosas a la vez.
♌ LEO — Hoy alguien no te prestó la atención que merecés y lo vas a recordar por tres semanas. Soltá, rey/reina.
♍ VIRGO — Encontraste un error que nadie más había notado. Típico. Te lo agradecerán. Quizás. Algún día.
♎ LIBRA — Tardaste 40 minutos en decidir qué desayunar. El miércoles ya iba por la mitad pero bueno, no hay apuro.
♏ ESCORPIO — Sabés algo que no deberías saber. Siempre. No digas nada, disfrutá el poder.
♐ SAGITARIO — Hoy se te ocurrió un viaje, un proyecto nuevo y aprender japonés. Llegaste hasta googlearlo, que ya es mucho.
♑ CAPRICORNIO — Trabajaste, rendiste, te organizaste. Ahora descansá aunque te parezca sospechoso no hacer nada.
♒ ACUARIO — Tuviste una idea rara que en diez años va a ser tendencia. Guardala en un cuaderno y esperá.
♓ PISCIS — Hoy soñaste algo muy raro y querés contárselo a alguien. Hacelo. A la gente le encanta escucharte aunque digan que no.