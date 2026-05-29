Falleció el excombatiente Mario Ferreira: había sufrido herida de arma blanca

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Mario Ferreira, reconocido vecino de Balcarce y excombatiente de la Guerra de Malvinas.

Oriundo de la provincia de Entre Ríos, Ferreira había llegado a Balcarce antes del conflicto bélico de 1982 y, tras su participación en la guerra, decidió radicarse definitivamente en la ciudad, donde construyó su vida y supo ganarse el respeto y el cariño de la comunidad por su compromiso y hombría de bien.

El excombatiente permanecía internado desde hacía más de un mes luego de haber sido víctima de un violento ataque en su vivienda. El hecho ocurrió el pasado 23 de abril en un domicilio ubicado en calle 28 entre Primera Junta (1) y 3, cuando el agresor utilizó un arma blanca.

A raíz de las graves heridas sufridas, Ferreira permaneció durante 35 días en el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal, aunque finalmente en las últimas horas se produjo su deceso.

La noticia generó profundo pesar en distintos sectores de la comunidad, donde Mario Ferreira era ampliamente reconocido por su historia de vida y su condición de Veterano de Guerra de Malvinas.