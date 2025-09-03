Comenzaron las obras en el nuevo loteo municipal

Días pasados, la Municipalidad comenzó obras de consolidación de la calle 31, que consisten en el agregado de material, principalmente tosca. Asimismo, se realizó un ensanchamiento de la calle 112, entre las calles 31 y 23.

Cabe destacar que este desarrollo corresponde a los 227 lotes que el Municipio de Balcarce puso recientemente a disposición a través de un sorteo público, con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra y fomentar el crecimiento ordenado de la ciudad.

Por otro lado, se inició la construcción del troncal cloacal en calle 31, con cañería de PVC de 200 milímetros, que será direccionada a plantas modulares para dotar al nuevo barrio de red cloacal.

Desde la empresa OSEBAL SAPEM se informó que ya fueron adquiridos los materiales necesarios para ejecutar la totalidad de las obras correspondientes al nuevo loteo municipal.

Las tareas emprendidas continuarán con un tiempo estimado de finalización de catorce meses.