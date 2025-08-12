Comenzaron tareas de pavimentación en el Autódromo Juan Manuel Fangio: Reino señaló que para noviembre estaría terminado el circuito

Este martes se iniciaron tareas de pavimentación en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Los trabajos se centraron en la colocación de asfalto en la ampliación de pista del circuito chico y en parte del acceso al sector de boxes.

El material utilizado fue asfalto caliente transportado desde la ciudad de Mar del Plata en tres camiones. La aplicación se realizó sobre la recta que desemboca en el sector conocido como «la olla». En esa zona, la obra fue extendida sobre la sierra «La Barrosa», modificando el trazado original para evitar nuevas fracturas en el paredón existente.

Según explicó el intendente Esteban Reino en diálogo con Radio 100.9, la pavimentación requería condiciones específicas de temperatura para asegurar la correcta colocación del material, que no debe estar por debajo de los 160 grados. “Afortunadamente llegó bien y hoy terminamos la obra de asfaltado”, informó.

Reino también señaló que el terreno en la zona de obra perdió alrededor de un metro, lo que provocó anteriormente la rotura del paredón. En ese sector, se colocará un guardrail para evitar futuras fracturas. Además, se evalúa la posibilidad de construir un paredón de contención en el ingreso al puente.

En simultáneo, continúa la ejecución de los paredones perimetrales, de los cuales restan aproximadamente 250 metros. En la actualidad se trabaja sobre la recta principal y en la conocida «olla»

Con la pavimentación finalizada, el circuito se encontraría en un 90% de avance. Aún quedan pendientes trabajos en la curva 1, donde se realizó un entubamiento para el drenaje pluvial. También está pendiente la definición sobre la chicana, tema sobre el cual todavía no hay una decisión tomada.

Se estima que a fines de agosto podrían llegar autos de competición de la ACTC para evaluar la construcción de pianos en la curva 1 y en la que da espaldas a la ciudad, ya que ambas sufrieron modificaciones del recorrido original. Reino anticipó que, de acuerdo con los plazos previstos, las categorías nacionales podrían competir en el autódromo en el mes de noviembre, aunque aún restan trabajos en el sector de boxes.