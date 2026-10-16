El Teatro Municipal implementará un sistema de venta de entradas online a partir de 2027

La Dirección de Juventud firmó un convenio con la ticketera Art Ticket para facilitar la adquisición de localidades y brindar mayores comodidades al público que asiste a los espectáculos del Teatro Municipal “Luis A. Conti”.

El nuevo sistema comenzará a funcionar a partir de 2027 y permitirá que los vecinos puedan adquirir sus entradas tanto de manera presencial como online, a través de la plataforma.

En el caso de las compras por internet, las localidades serán enviadas al correo electrónico indicado por cada usuario. De esta manera, se busca agilizar el proceso de adquisición y simplificar el acceso a los distintos espectáculos que se desarrollen en la sala municipal.

Pruebas y capacitación del personal

Durante los próximos meses se llevarán adelante pruebas de funcionamiento y capacitaciones destinadas al personal del teatro, con el objetivo de garantizar una correcta puesta en marcha del servicio.

Estas tareas permitirán preparar la implementación del sistema y asegurar las condiciones necesarias para su funcionamiento a partir del próximo año.