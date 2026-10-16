La licitación por un inmueble municipal sobre la ruta 226 quedó sin oferentes

Esta mañana se llevó a cabo en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Balcarce el acto administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nº 3/26, destinada a otorgar la concesión de uso de un inmueble municipal ubicado sobre la ruta nacional 226, a la altura del kilómetro 67,400.

Durante el procedimiento no se registró la presentación de oferentes, por lo que la convocatoria quedó sin propuestas.

Ante esta situación, los próximos pasos contemplan la realización de un segundo llamado a licitación pública, con el objetivo de avanzar con el proceso de concesión del inmueble municipal.