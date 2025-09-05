Cómo inscribirse a la carrera Luis Vildoza

Desde la Subsecretaría de Deporte se recuerda que la inscripción a la carrera Luis Vildoza (se llevará a cabo el 5 de octubre, a las 10, desde la Subsecretaría –Av. Suipacha entre 27 y 29) será totalmente gratuita.

Tendrán dos vías para hacerlo. Una presencial, completando los datos en la sede de la Subsecretaría, en horario de 7 a 13 hs. Y la restante a través del siguiente link https://forms.gle/KcwrX8wanfS8Uk9AA.

Deberán presentar certificado médico 2025, como también completar y firmar el deslinde de responsabilidad (Obligatorio) el día de la carrera.

El cierre se producirá el viernes 3 de octubre, a las 12. El día de la carrera no se inscribirá competidores.

Las categorías serán individuales, damas y caballeros, 10km: A, hasta 29 años; B, de 30 a 39 años; C, de 40 a 49 años; D, de 50 a 59 años y E, 60 en adelante.

La prueba de 5 km será participativa.

Remeras

Durante el evento, Protección a la Infancia y el Taller Protegido estarán ofreciendo las remeras alusivas al homenaje de Luis Vildoza. Con su compra, los asistentes podrán llevarse un recuerdo especial de la competencia y, al mismo tiempo, colaborar con esas entidades. Los interesados podrán comunicarse a los celulares: Marisa (Protección) 2266- 526751 y Virginia (Taller) 2266-637730.