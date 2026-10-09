El Hospital Fossati restableció el funcionamiento de su conmutador telefónico

El Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” informó que el conmutador telefónico volvió a funcionar con normalidad, por lo que las líneas de comunicación con el establecimiento se encuentran nuevamente operativas.

Desde la institución recordaron los números telefónicos disponibles para comunicarse con el hospital: 42-2017/18/19, 43-0384 y 43-0449.

Asimismo, remarcaron la importancia de tener en cuenta que, ante una emergencia médica, los vecinos deben comunicarse directamente al 107 del SAME, la línea destinada a la atención de este tipo de situaciones.

De esta manera, el centro de salud municipal normalizó sus vías de comunicación telefónica y recordó a la comunidad cuáles son los canales habilitados para realizar consultas y solicitar asistencia ante una urgencia.