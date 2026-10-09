Encendido debate en el Concejo por las intimaciones de Aguas de la Ciudad

La campaña de recupero de deuda de la empresa generó cuestionamientos de la oposición por la contratación de un estudio jurídico de Mar del Plata, la falta de respuestas a pedidos de informes y las facilidades de pago previstas en la Ordenanza 40/26. El oficialismo defendió la necesidad de recuperar fondos y se comprometió a gestionar las respuestas pendientes.

Un intenso debate se desató sobre el cierre de la 15ª sesión del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce, a partir de las intimaciones impulsadas por Aguas de la Ciudad para recuperar deudas de usuarios. Los procedimientos aplicados por la empresa, la contratación de un estudio jurídico de Mar del Plata y la falta de respuestas a los pedidos de informes presentados por los concejales fueron los principales ejes de la discusión.

Desde la oposición plantearon dudas sobre la modalidad de cobro y reclamaron mayor transparencia respecto de una campaña que alcanzaría a más de 2.000 usuarios. También pusieron en discusión la aplicación de la Ordenanza 40/26, que contempla planes de pago de entre 12 y 24 cuotas para regularizar deudas.

Di Gerónimo reclamó contemplación para los vecinos

La concejal Sol Di Gerónimo, del bloque Frente Patria, cuestionó al secretario de Gobierno y director de OSEBAL SAPEM, Ricardo Stoppani, por no haber respondido la comunicación del Concejo Deliberante, pese a que posteriormente realizó declaraciones públicas sobre el procedimiento adoptado por la empresa.

Según señaló la edil, Stoppani habría argumentado que Aguas de la Ciudad necesita recuperar el dinero adeudado para afrontar su delicada situación económica.

Di Gerónimo sostuvo que las deudas que se intenta cobrar tendrían una antigüedad de al menos tres años y cuestionó que el estudio jurídico contratado, con sede en Mar del Plata, exija el pago inmediato.

“Nosotros vamos a acompañar lo que consideremos mejor para el vecino y también para la empresa”, manifestó la concejal. En ese marco, marcó diferencias con la postura que atribuyó al actual intendente Reino durante su etapa como concejal y aseguró: “Los peronistas no hacemos eso. Nosotros no buscamos desfinanciar a la empresa, solo pedimos contemplación para el vecino que quiere pagar”.

Guillén cuestionó la contratación de un estudio externo

Por su parte, el concejal Enrique Guillén, de La Libertad Avanza, volvió a cuestionar la decisión de contratar un estudio jurídico de Mar del Plata para llevar adelante el recupero de deuda.

El edil consideró que ese trabajo podría realizarse desde Balcarce, mediante personal de la propia Municipalidad, incluso con un esquema de incentivos por productividad.

“Hay algo turbio en todo esto”, expresó Guillén, quien planteó una serie de interrogantes sobre el procedimiento: “¿De cuánto es la deuda? ¿Por qué se viola la Ordenanza 40/26, donde se establece el pago de 12 a 24 cuotas para regularizar la situación?”.

El concejal sostuvo que las respuestas a los pedidos de informes presentados oportunamente habrían permitido despejar las dudas sobre la operatoria. Además, reclamó conocer al nuevo gerente de Aguas de la Ciudad y obtener precisiones sobre su gestión.

Petruccelli pidió que intervengan abogados de Balcarce

En la misma línea crítica, Gabriel Petruccelli, del bloque Potencia, utilizó una expresión contundente para describir sus objeciones: “El queso huele mal”.

El concejal consideró que el propio cuerpo legislativo debería impulsar que un estudio jurídico de Balcarce se encargue del recupero de deuda. También reclamó que se contemplen facilidades de pago para aquellos usuarios que atraviesan dificultades para afrontar los montos reclamados.

Spinelli defendió la necesidad de recuperar fondos

Ante los cuestionamientos, el concejal oficialista Leandro Spinelli rechazó las sospechas planteadas durante el debate y defendió la necesidad de avanzar con el cobro de las deudas.

“Acá no hay nada turbio y ni el queso huele mal”, respondió. En ese sentido, señaló que Aguas de la Ciudad, al igual que otras empresas, atraviesa dificultades económicas y necesita recuperar el dinero adeudado por los usuarios.

Spinelli también se comprometió a gestionar los pedidos de informes formulados por los distintos bloques, con el objetivo de que se brinden las explicaciones solicitadas.

Piden la presencia del nuevo gerente en el Concejo

Más allá de las diferencias expresadas durante la sesión, los concejales coincidieron en la necesidad de contar con información más precisa sobre el funcionamiento de la empresa y los mecanismos que utiliza para reclamar las deudas.

En ese contexto, solicitaron que el nuevo gerente de Aguas de la Ciudad concurra al Concejo Deliberante para explicar los procedimientos aplicados en el cobro compulsivo de las obligaciones pendientes de más de 2.000 usuarios, así como los motivos que llevaron a contratar un estudio jurídico de Mar del Plata.

Otro de los puntos que quedó bajo análisis es la posible incompatibilidad entre la modalidad de cobro impulsada por la empresa y las disposiciones de la Ordenanza 40/26, que establece alternativas de regularización mediante planes de entre 12 y 24 cuotas.

Por el momento, el debate dejó planteados varios interrogantes sobre el alcance de las intimaciones, el monto total de la deuda y las condiciones ofrecidas a los usuarios. La respuesta a los pedidos de informes y la eventual exposición del nuevo gerente ante los concejales serán claves para aclarar el procedimiento y determinar cómo se compatibiliza la necesidad de recuperar recursos con las facilidades de pago previstas para los vecinos.