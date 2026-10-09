La Liga Balcarceña de Fútbol postergó nuevamente la primera fecha

Las lluvias registradas y los pronósticos poco alentadores para las próximas horas obligaron a suspender la actividad prevista para este fin de semana. La fecha será reprogramada durante la próxima semana.

La Liga Balcarceña de Fútbol resolvió postergar nuevamente la primera fecha del campeonato, debido a las condiciones en las que se encuentran los campos de juego tras las últimas lluvias y a los pronósticos meteorológicos para las próximas horas.

La decisión fue comunicada oficialmente por la entidad, luego de recorrer las canchas más afectadas y constatar la presencia de una importante cantidad de agua en los terrenos de juego, situación que dificulta el normal desarrollo de los encuentros.

A través de un breve comunicado, la Liga explicó los motivos de la medida: “Habiendo recorrido las canchas más afectadas por las lluvias, y viendo que presentan mucha agua al día de hoy y viendo que el pronóstico para las próximas horas no es nada alentador, se resuelve postergar nuevamente la primera fecha”.

Asimismo, desde la organización señalaron que la jornada será reprogramada durante la próxima semana, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan las nuevas fechas para el inicio de la competencia.