Concejales de «Todos» se solidarizan con Cristina Fernández

Concejales de «Todos» dieron a conocer un comunicado al respecto:

«Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos expresamos nuestra solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el cobarde ataque del que fue víctima y que casi le costó la vida.

Aún no salimos de nuestro asombro y preocupación por lo que consideramos una línea que se ha cruzado y que no podemos permitir que se repita, ya que una minoría de violentos no puede poner en riesgo la institucionalidad y la Paz Social.

Exhortamos a toda la clase política, a nuestras vecinas y vecinos, a la población en general, a entender que puede haber adversarios políticos pero seguimos siendo conciudadanos, compatriotas y no enemigos».

La violencia jamás es el camino correcto para llegar a la paz. Ojalá este traumático hecho sirva para, de una vez por todas, ordenarnos como sociedad y convivir en nuestras diferencias.