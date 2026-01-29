Conductor en estado de ebriedad intentó escapar de siniestro vial

Minutos después de las 21 horas de este miércoles, personal del área de Tránsito de la Municipalidad de Balcarce, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal, intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles 17 y 34.

Según se pudo conocer, un automóvil Fiat Uno colisionó contra un Chevrolet Classic y, tras el impacto, el conductor del primer vehículo se dio a la fuga. No obstante, el rodado fue interceptado a pocas cuadras del lugar, en inmediaciones de calle 36 entre 17 y 19.

Al realizarle el test de alcoholemia correspondiente, se constató que el conductor presentaba 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre. Asimismo, el vehículo fue secuestrado al carecer de la documentación obligatoria para circular.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del choque, aunque se labraron las actuaciones contravencionales de rigor.