Dos menores fueron aprehendidos con una moto robada en Balcarce

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce aprehendió a dos menores de 15 y 16 años que fueron sorprendidos mientras descartaban una motocicleta entre los pastizales, en la zona de calle Caseros y avenida Italia (107).

El procedimiento se concretó durante una recorrida preventiva. Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, los adolescentes intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados por el personal policial.

Al verificar los datos del motovehículo en el sistema informático, los agentes constataron que registraba un pedido de secuestro activo por hurto.

La motocicleta había sido sustraída durante la madrugada de este domingo en inmediaciones de calle 24, entre 25 y 27. De acuerdo con la información policial, su propietario la había dejado estacionada sobre la vereda sin medidas de seguridad.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, el magistrado interviniente dispuso la formación de una causa por el delito de encubrimiento para ambos menores y posteriormente ordenó su libertad, conforme a lo establecido en el artículo 161.

En tanto, se continúan las tareas investigativas mediante el análisis de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), con el objetivo de determinar quiénes fueron los autores del hurto de la motocicleta.