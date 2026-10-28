Confirmaron la realización de la Estudiantina 2027

La Municipalidad de Balcarce y las autoridades educativas confirmaron oficialmente la realización de la Estudiantina 2027, luego de una reunión de trabajo en la que se acordó fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones para garantizar el desarrollo de la celebración.

El encuentro fue encabezado por el intendente Esteban Reino y contó con la participación de la titular de Jefatura de Inspección Distrital, licenciada Juana Benítez, y del titular de Inspección Regional de Educación de la Región 20 de la provincia de Buenos Aires, licenciado Emanuel Benítez Mendiburu.

Durante la reunión se analizó el escenario generado tras la suspensión de la última edición de la Estudiantina, una decisión que se tomó oportunamente a raíz de los hechos de público conocimiento.

A partir de esa situación, las autoridades acordaron replicar y fortalecer el esquema de trabajo conjunto que se viene implementando en otros eventos estudiantiles, como el Último Primer Día (UPD).

El objetivo será avanzar en una planificación preventiva y coordinada, con la participación de los distintos actores comunitarios, educativos e institucionales, para brindar a los estudiantes un espacio de celebración seguro y ordenado.

De esta manera, quedó confirmada la continuidad de la Estudiantina para 2027, con el compromiso de las autoridades municipales y educativas de trabajar de manera articulada en la organización de la próxima edición.