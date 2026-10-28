La Fiesta Nacional del Postre ofrecerá tres jornadas de gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia

La 22ª edición se desarrollará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el predio de la Sociedad Rural, con entrada libre y gratuita. Habrá cocina en vivo, artistas locales, danzas, propuestas recreativas y el tradicional corte del postre más largo, previsto para el sábado. Además, se dispondrá de transporte gratuito entre el centro de Balcarce y el predio.

La ciudad de Balcarce se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Postre, que tendrá lugar este fin de semana en el predio de la Sociedad Rural, con una programación que combinará gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.

La celebración, que debió ser reprogramada por cuestiones climáticas, se realizará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, con entrada libre y gratuita. La organización ultima los detalles para recibir a vecinos y visitantes durante las tres jornadas.

La subsecretaria de Turismo, Rosario Tufró, brindó detalles sobre los preparativos y destacó el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales, la Sociedad Rural, los artesanos, los feriantes, los puestos gastronómicos y los pasteleros que formarán parte de la propuesta.

“Ya estamos preparándonos, cerrando detalles. En la Rural se empiezan a instalar algunos de los puesteros, de los feriantes y de los food trucks, así que estamos dejando todo listo para lo que va a ser este fin de semana”, señaló.

Tufró también confirmó la participación de los cocineros invitados que habían sido convocados para la fecha original y que mantuvieron su presencia pese al cambio de calendario.

Las actividades comenzarán el viernes

La programación se pondrá en marcha el viernes a las 14 con la presentación del juego “Balcarce se recorre jugando”, a cargo de alumnos de la Escuela Primaria Nº 3, y una propuesta del Museo Histórico.

Durante la jornada habrá espacios de cocina en vivo con invitados de otras localidades y representantes de la gastronomía regional.

Entre los participantes estará María Alicia Monteavaro, cocinera de Benito Juárez, quien presentará productos vinculados con la frambuesa y con la fiesta nacional que se celebra en esa ciudad.

También participará Lulo, nombre artístico de Lourdes Kazimirczyk, con una propuesta de cocina nórdica y una preparación con cardamomo. El cierre de las actividades del viernes estará a cargo de Doble Yema y Tres Especias.

Como novedad de esta edición, el sábado se incorporará un espacio de cocina al aire libre con un horno de barro, que ampliará las alternativas gastronómicas para quienes recorran el predio.

El sábado será el turno del postre más largo

La segunda jornada comenzará al mediodía con la presentación de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Balcarce. A lo largo del día se sucederán demostraciones culinarias, preparaciones con productos regionales, una actividad con los chicos del programa “Club después del cole” y una clase de baristas a cargo de 5 Hispanos.

También está prevista una preparación especial de Edgardo Ríos Mambrunense.

En paralelo, el escenario exterior recibirá a artistas locales y grupos de danza, en una propuesta que buscará acompañar las actividades gastronómicas y ofrecer alternativas para toda la familia.

Uno de los momentos centrales será el tradicional corte del postre más largo, que se realizará el sábado. Según explicó Tufró, la decisión respondió tanto al pronóstico meteorológico como a la habitual concurrencia de público durante esa jornada.

“Es el día donde hay mejor pronóstico de clima y también es un día de gran afluencia de gente”, indicó la funcionaria.

Las porciones se podrán adquirir mediante bonos cuya recaudación será destinada al Hogar Nuestro Sueño y a Protección a la Infancia, dos instituciones de la comunidad.

Quienes deseen anticipar su compra podrán comunicarse por WhatsApp a los siguientes números:

Hogar Nuestro Sueño: 2266-448079.

2266-448079. Protección a la Infancia: 2266-441972 o 2266-484126.

Los bonos podrán retirarse el sábado por la tarde o adquirirse durante la celebración, sujeto a la disponibilidad.

Una propuesta gastronómica cada vez más amplia

Aunque el postre de Balcarce continúa siendo el principal emblema de la fiesta, la programación incorpora cada año nuevas alternativas culinarias y productos representativos de distintas regiones del país.

“Es una fiesta en la que el postre de Balcarce es el protagonista, pero sí es verdad que se va ampliando la propuesta”, expresó Tufró.

En ese sentido, destacó la participación de cocineros provenientes de otras ciudades, entre ellas San Martín de los Andes, que presentarán productos locales y compartirán sus experiencias gastronómicas.

La oferta se completará con un patio gastronómico, pensado para que las familias y los visitantes puedan permanecer en el predio, disfrutar de los espectáculos y degustar diferentes preparaciones durante la jornada.

El domingo continuará la programación con la participación de los chefs invitados Rocío Espinillo y Chef Saleh, nombre artístico de Valentín Galdon Ritvo, además de otras actividades previstas para cerrar las tres jornadas.

Habrá transporte gratuito durante los tres días

Con el objetivo de facilitar el acceso al predio de la Sociedad Rural, se dispondrá de un servicio de transporte gratuito durante las tres jornadas.

El recorrido contemplará traslados de ida y vuelta entre el centro de Balcarce y el predio, con dos horarios de salida y dos de regreso por día.

Los horarios y los puntos de encuentro se comunicarán a través de la cuenta oficial de Instagram de Turismo, @turismo.balcarce. El servicio podrá tener modificaciones de acuerdo con las condiciones climáticas.

De esta manera, Balcarce se prepara para recibir una nueva edición de una de sus celebraciones más representativas, con una propuesta que reunirá pastelería, cocina regional, espectáculos y actividades recreativas, con el tradicional postre de la ciudad como protagonista.