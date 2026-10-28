“Varieté en el conventillo” tendrá su primera edición en la Sociedad Italiana

La propuesta reunirá teatro, danzas españolas e italianas, tango, improvisación y música en vivo. Se realizará el sábado 31, desde las 20, en la sede de la Sociedad Italiana, con entrada “a la gorra” y un baile como cierre de la jornada.

La Sociedad Italiana, la Asociación Dante Alighieri y Pas de Deux Estudio de Danza organizan la primera edición de “Varieté en el conventillo”, una iniciativa que contará con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 del corriente, a partir de las 20, en las instalaciones de la Sociedad Italiana, ubicadas en calle 15 entre 18 y avenida Gonzales Chaves. La entrada será “a la gorra”.

Gricel Pérez, profesora, coreógrafa e intérprete de tango de Pas de Deux, y Claudia Bruno, integrante de la Asociación Italiana, son algunas de las responsables de esta propuesta artística que busca reunir distintas expresiones culturales en un mismo espectáculo.

“Vamos a tener teatro, danzas españolas, danzas italianas, tango, improvisación y Nora Giuliano cantando en vivo, todo a través de un mismo hilo conductor”, explicó Pérez al referirse a la programación.

Además, la jornada incluirá un baile que marcará el cierre de las presentaciones. Durante el encuentro también funcionará un buffet a cargo de la institución anfitriona.

Una propuesta para dar lugar a las colectividades

La iniciativa busca tener continuidad y ampliar su alcance en futuras ediciones, con el objetivo de generar espacios para que las distintas colectividades puedan mostrar sus expresiones culturales y artísticas.

“La idea es ampliatoria para el día de mañana, pretendemos que todas las colectividades empiecen a tener un espacio y una fecha para poder presentarse, al menos una vez al año donde se pueda visibilizar a cada una de ellas”, señaló Pérez.

De esta manera, “Varieté en el conventillo” propone una primera experiencia de encuentro entre disciplinas artísticas y tradiciones culturales, con la intención de consolidarse como un espacio de participación y difusión para las colectividades de la ciudad.