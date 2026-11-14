Petruccelli pidió informes sobre la presencia de plaguicidas en el agua de consumo de Balcarce

El concejal de Potencia, Gabriel Petruccelli, presentó un Proyecto de Comunicación para solicitar información pública certera, completa y actualizada sobre la calidad del agua destinada al consumo humano en todo el Partido de Balcarce. La iniciativa contó con el respaldo de los distintos bloques del Concejo Deliberante.

El planteo apunta principalmente a conocer si OSEBAL-SAPEM realiza actualmente análisis de plaguicidas y sus metabolitos en el agua de consumo humano. En caso afirmativo, se solicita que la empresa detalle los puntos de muestreo, la periodicidad de los controles y remita al cuerpo legislativo una copia de los resultados obtenidos.

Además, se busca determinar si los estudios comprenden la totalidad de los pozos de agua de la zona urbana de Balcarce y si también alcanzan a la zona rural y a las localidades de San Agustín, Los Pinos, Napaleofú, Ramos Otero y Villa Laguna Brava.

Controles periódicos en todo el distrito

Otro de los puntos centrales del proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que, a través del área correspondiente, gestione ante OSEBAL-SAPEM la implementación de análisis periódicos de plaguicidas y sus metabolitos en caso de que actualmente no se estén realizando.

La propuesta establece que los controles deberán abarcar todos los pozos de agua de la ciudad, además de la zona rural y las localidades del Partido, con una frecuencia de entre tres y seis meses. También se requiere que se informe al Concejo Deliberante sobre las gestiones realizadas y el cronograma previsto para llevar adelante estos estudios.

El agua en los establecimientos educativos

Por otra parte, el proyecto incorpora un pedido de información dirigido al Consejo Escolar para conocer si se realizan determinaciones de plaguicidas y sus metabolitos en el agua de los establecimientos educativos del distrito.

En caso de que estos análisis se estén efectuando, se solicita que se remita al Concejo Deliberante una copia de los informes correspondientes.

De esta manera, la iniciativa busca contar con información precisa sobre los controles de calidad del agua en todo el Partido de Balcarce y promover la realización de estudios periódicos que permitan conocer las condiciones del recurso destinado al consumo de la población.