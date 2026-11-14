Un joven necesita ayuda económica para poder ser operado tras sufrir una fractura de fémur

Un joven de 30 años sufrió un siniestro vial el pasado sábado 7 de noviembre en la intersección de las calles 25 y 12, donde, tras impactar contra una camioneta, sufrió una fractura de fémur.

Se trata de Julián Modega, quien actualmente permanece internado en el Hospital Municipal Felipe A. Fossati, a la espera de conseguir los elementos ortopédicos necesarios para poder ser intervenido quirúrgicamente a la brevedad.

Según informó su entorno familiar, para realizar la operación se necesita un clavo de fémur de titanio multicerrado tipo Expert, de fabricación nacional, cuyo valor asciende a 1.990.000 pesos.

Ante el elevado costo del material y la urgencia de la intervención, la familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para afrontar la compra y decidió apelar a la solidaridad de la comunidad.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través del siguiente alias:

Alias: jarron.pais.super

Cada aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda importante para que Modega pueda acceder al material necesario y avanzar con su operación.

Mientras la familia trabaja para reunir la totalidad del dinero, solicita la colaboración y difusión de la comunidad para alcanzar el objetivo lo antes posible.