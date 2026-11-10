Rufino regresó a Balcarce tras completar el primer ciclo de tratamiento en la India

Luego de 27 horas de viaje, el pequeño de siete años volvió a su casa acompañado por su mamá, Jennifer Guridi, y su hermano. La familia destacó los primeros cambios positivos que observaron después del tratamiento con Cytotron y ya piensa en el próximo viaje, previsto para enero de 2027.

Rufino ya está nuevamente en Balcarce. Después de permanecer casi un mes en la India, donde completó el primer ciclo de tratamiento con Cytotron, el pequeño de siete años regresó junto a su mamá, Jennifer Guridi, y su hermano, para reencontrarse con toda su familia.

En diálogo con Puntonueve Noticias, Jennifer contó cómo fueron los primeros días de Rufino después del tratamiento y destacó algunos cambios que comenzaron a observar. Uno de los más importantes tiene que ver con la alimentación: el niño dejó de vomitar después de comer, una situación que se repetía habitualmente antes de viajar.

Esta evolución le permitió comenzar a ganar peso. De hecho, Rufino regresó con 800 gramos más.

«Lo primero que quiero destacar es que el tratamiento ha sido muy positivo en la vida de Rufi. Ya no vomita y eso le está permitiendo de a poco ganar peso, algo que no sucedía antes de viajar. Asimismo, vamos notando cómo sus manos tienen más fuerza y pasó de estar rígido a una posición más flexible», contó su mamá.

Jennifer explicó que los médicos les indicaron que todavía pueden aparecer nuevos avances con el correr de los días, ya que algunos cambios no llegan a observarse durante el desarrollo del primer ciclo.

«Vemos cómo va mejorando y eso nos pone muy bien», expresó.

Los próximos pasos

En cuanto al seguimiento médico, Jennifer señaló que Rufino no podrá someterse a tomografías ni resonancias durante los próximos seis meses, debido a la carga que tiene en su cabeza luego del tratamiento.

El próximo viaje a la India está previsto para el 15 de enero de 2027, aunque la fecha podría trasladarse algunos días más adelante.

En cuanto a lo económico, la familia ya logró reunir el dinero necesario para afrontar el segundo ciclo, aunque todavía necesita juntar otros 20.000 dólares para completar el tratamiento.

«Probablemente en los próximos días anunciemos alguna actividad para seguir recaudando. Estamos tranquilos porque el segundo ciclo lo tenemos cubierto», explicó Jennifer.

Finalmente, agradeció a toda la comunidad por el acompañamiento recibido durante este proceso, no solamente a través de las colaboraciones económicas, sino también mediante los mensajes de aliento y las muestras de cariño.

Con el primer ciclo cumplido y los primeros cambios observados, Rufino comienza ahora una nueva etapa de recuperación junto a su familia, mientras se prepara para continuar el tratamiento en la India.