No habrá recolección de residuos ni barrido de calles este miércoles

La medida se adoptará con motivo del feriado dispuesto en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV a Luján. Desde el Municipio solicitaron a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública.

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales informó que este miércoles 11 no se prestará el servicio de higiene urbana en Balcarce, debido al feriado dispuesto en la provincia de Buenos Aires con motivo de la visita del papa León XIV a Luján.

La interrupción alcanzará tanto a la recolección domiciliaria de residuos como al barrido de calles, en sus modalidades manual y mecánica.

Ante esta disposición, desde el área municipal solicitaron a los vecinos evitar sacar los residuos a la vía pública y aguardar hasta que se normalicen las prestaciones.

El objetivo es preservar las condiciones de higiene y limpieza en los distintos sectores de la ciudad durante la jornada.